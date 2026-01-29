Apple renforce son arsenal dans l’intelligence artificielle avec l’acquisition de la start-up israélienne Q.ai, spécialisée dans l’analyse des expressions faciales et l’audio. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé publiquement, mais c’est proche de 2 milliards de dollars selon le Financial Times.

Aussi, cette opération marque des retrouvailles stratégiques : Aviad Maizels, patron de Q.ai, rejoint les rangs de Cupertino. Ce nom est bien connu chez Apple puisqu’il avait déjà vendu sa précédente entreprise, PrimeSense, au fabricant d’iPhone en 2013, une technologie qui avait servi de fondation au système de reconnaissance faciale Face ID.

Apple met la main sur Q.ai

La start-up Q.ai s’est spécialisée dans l’application de l’apprentissage automatique au traitement du son. Ses recherches visent notamment à permettre aux appareils de comprendre la parole chuchotée et à améliorer la clarté audio dans des environnements bruyants ou difficiles. Ces compétences pourraient rapidement trouver leur place sur iPhone, les AirPods et d’autres produits. Apple a déjà commencé à intégrer des fonctions de traduction en direct par IA dans ses AirPods l’an dernier.

Q.ai « est une entreprise remarquable qui explore des façons nouvelles et créatives d’utiliser l’imagerie et l’apprentissage automatique », a déclaré Johny Srouji, vice-président des technologies matérielles chez Apple, dans un communiqué transmis à Reuters. « Nous sommes ravis d’acquérir cette entreprise, avec Aviad à sa tête, et nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée de ce que l’avenir nous réserve ».

Outre Aviad Maizels, les deux autres co-fondateurs, Yonatan Wexler et Avi Barliya, intègrent également les équipes d’Apple.

Pour sa part, Aviad Maizels a déclaré : « Rejoindre Apple ouvre des possibilités extraordinaires pour repousser les limites et exploiter pleinement le potentiel de ce que nous avons créé, et nous sommes ravis de faire profiter tout le monde de ces expériences ».

Cette acquisition confirme l’appétit d’Apple pour les technologies capables de rendre ses interfaces vocales (Siri et AirPods essentiellement) plus contextuelles. À voir maintenant comment la technologie de Q.ai va être intégrée dans les iPhone et les autres produits, dont Apple Intelligence.