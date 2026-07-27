Apple TV a dévoilé au Comic-Con de San Diego (une première pour la firme pommée) la première bande-annonce de Matchbox The Movie, adaptation en prises de vues réelles des célèbres petites voitures de Mattel. Programmé pour le 9 octobre 2026, le film promet d’être un mélange de cascades spectaculaires, d’espionnage et de comédie.

John Cena entraîne ses amis dans une course mondiale

Le scénario suit Sean, un agent infiltré de la CIA qui revient dans sa ville natale après une longue absence. Ses retrouvailles avec son ancien groupe d’amis basculent lorsqu’il les entraîne malgré lui dans une poursuite infernale destinée à empêcher une menace majeure.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sans surprise, le premier trailer accumule les cascades avec moults voitures lancées à pleine vitesse, des motos, et même des hélicoptères. On note aussi de petits clins d’œil aux petites voitures Mattel, une manière comme une autre de jeter un pont entre le blockbuster orienté action et une gamme de jouets hyper populaire.

Sam Hargrave orchestre les cascades

La réalisation est confiée à Sam Hargrave, connu pour les deux films Extraction et pour son expérience de coordinateur de cascades. Le scénario est signé David Coggeshall. John Cena partage l’affiche avec Jessica Biel, Teyonah Parris, Sam Richardson et Arturo Castro. Corey Stoll, Bill Camp, Danai Gurira et Golshifteh Farahani complètent la distribution.

Déjà présenté parmi les principales nouveautés Apple TV de 2026, Matchbox The Movie est produit par Apple Original Films, Skydance Media et Mattel Studios. La plateforme avait également annoncé sa présence au Comic-Con autour de plusieurs productions majeures de son catalogue.

Après Barbie et la multiplication des adaptations de licences de jouets, Mattel poursuit plus que jamais son expansion sur grand écran. A Apple TV de relever le gant pour une adaptation fidèle à l' »esprit » du jouet original.