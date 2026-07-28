John Ternus ne compte pas réduire les ambitions d’Apple dans le streaming lorsqu’il succédera à Tim Cook. Le futur directeur général, qui prendra officiellement les commandes d’Apple le 1er septembre 2026, entend poursuivre le développement d’Apple TV en s’appuyant sur les récents succès de la plateforme.

John Ternus veut prolonger la dynamique d’Apple TV

L’actuel responsable de l’ingénierie matérielle s’est exprimé à Los Angeles, lors de l’avant-première de la quatrième saison de Ted Lasso. « Nous bénéficions actuellement d’une dynamique exceptionnelle sur Apple TV », a déclaré Ternus avant d’évoquer la richesse des séries, des personnages et des récits proposés par le service de streaming. Le prochain CEO d’Apple assène que l’objectif sera de « continuer à s’appuyer sur cet élan ».

Cette prise de position confirme qu’Apple TV conservera une place importante malgré le profil très « technique » de John Ternus. Depuis son lancement en 2019, le service s’est distingué avec CODA, The Studio, Ted Lasso, Severance ou bien encore F1 : Le Film, devenu le long-métrage le plus regardé sur la plateforme.

Tim Cook défend une stratégie fondée sur la qualité

Présent aux côtés de son successeur, Tim Cook a rappelé la ligne éditoriale suivie par Apple : « Notre objectif n’est pas d’en faire le plus possible — d’autres entreprises s’en chargent — mais de proposer ce qui se fait de mieux, et j’ai le sentiment que nous avons vraiment trouvé notre rythme dans ce domaine. »

Apple reste également ouverte à de nouveaux partenariats lorsqu’elle peut y apporter une innovation particulière, comme avec la Formule 1 et ses caméras conçues sur mesure. La prochaine vitrine de cette stratégie sera la saison 4 de Ted Lasso, attendue le 5 août. Le passage de témoin entre Tim Cook et John Ternus devrait ainsi essentiellement préserver le positionnement haut de gamme d’Apple TV, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les amateurs de séries et de films de qualité.