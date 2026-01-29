Apple TV révèle que F1 : le film avec Brad Pitt est désormais le film le plus regardé de la plateforme de streaming. Il avait déjà connu un joli succès au cinéma.

Carton plein pour F1 : le film en streaming sur Apple TV

Sans surprise, Apple TV ne partage ni le nombre de visionnages ni le nombre de personnes qui ont vu F1 : le film en streaming. La plateforme se contente seulement de publier une courte vidéo sur X (ex-Twitter) pour annoncer qu’il s’agit du long-métrage le plus visionné. Le message met également en avant le fait que le long-métrage est nommé pour l’Oscar du meilleur film.

Another win for Team APXGP. Watch Best Picture nominee #F1TheMovie on Apple TV. pic.twitter.com/vMTCqWJliM — Apple TV (@AppleTV) January 29, 2026

Le succès a également été au rendez-vous au cinéma, avec un box-office de 632 millions de dollars. En France, le film a attiré 3,37 millions de spectateurs dans les salles.

Le cas spécifique de la France

Il y a un élément important à noter concernant F1 : le film sur Apple TV : c’est disponible un peu partout en streaming, sauf en France. Cela s’explique la chronologie des médias, une loi bien française qui impose de longs délais pour la sortie sur différents supports après l’arrivée au cinéma.

Dans le cas d’Apple TV, il faut attendre 17 mois après la sortie au cinéma pour avoir les films en streaming en France. Ainsi, pour F1 : le film, la sortie en salles a eu lieu le 25 juin 2025. La disponibilité sur Apple TV en France se fera donc au plus tôt en novembre 2026.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre, il est possible d’acheter le film en VOD. Il existe aussi en DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Mais là encore, cela ne concerne pas la France. Pour autant, les Blu-ray et Blu-ray 4K contiennent bien le doublage français.