Le thriller The Gorge, réalisé par Scott Derrickson et produit par Skydance, s’impose comme le nouveau film ayant connu le meilleur démarrage sur Apple TV+, battant Wolfs. Ce film, qui réunit Miles Teller et Anya Taylor-Joy dans les rôles de gardiens rivaux surveillant une gorge mystérieuse, a rapidement captivé un large public. L’histoire, qui évolue en une relation à distance, mène les personnages à une chute inévitable, les plongeant dans la découverte de créatures mystérieuses.

Apple, qui ne divulgue pas de chiffres précis, confirme néanmoins à Deadline que The Gorge a surpassé les lancements précédents sur la plateforme. Le film a généré une croissance à deux chiffres dans le monde entier, boostant le nombre de nouveaux spectateurs de plus 80 % d’un week-end à l’autre, après sa sortie le 14 février. Ce succès arrive après que la série Severance a battu Ted Lasso pour devenir la série la plus regardée d’Apple TV+.

« Nous avons tous été ravis chez Apple de voir le monde inoubliablement original et inventif que Scott a créé avec The Gorge trouver un écho aussi important auprès des spectateurs du monde entier », a déclaré Matt Dentler, responsable des long-métrages pour Apple Original Films. « Embarquer dans cette aventure immensément amusante et mélangeant les genres avec nos partenaires de Skydance a été une joie absolue, et nous sommes impatients de voir encore plus de fans découvrir la magie du cinéma à l’écran grâce aux performances captivantes de Miles et d’Anya ».

Outre Anya Taylor-Joy et Milles Miller, le casting comprend Sigourney Weaver, Sope Dirisu et William Houston. Le film a actuellement la note de 3,6/5 sur AlloCiné en ce qui concerne le public et 3/5 pour la presse.