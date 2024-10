Wolfs, avec Brad Pitt et George Clooney au casting, a attiré beaucoup de monde, au point que ce soit le film le plus vu de toute l’histoire d’Apple TV+. Quelques données sont dévoilées par Deadline.

Wolfs, disponible depuis le 27 septembre, a augmenté l’audience d’Apple TV+ de près de 30% d’une semaine sur l’autre. C’est aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Italie, au Mexique, au Brésil et en Allemagne que le film a fait le plus d’adeptes. Il n’y a malheureusement pas un nombre précis du nombre de spectateurs.

Dans Wolfs, George Clooney joue le rôle d’un « fixeur » professionnel engagé pour couvrir un crime très médiatisé. Mais lorsqu’un second fixeur (Brad Pitt) se présente et que les deux loups solitaires sont contraints de travailler ensemble, leur nuit devient incontrôlable et aucun d’entre eux ne s’y attendait.

Ce film marque les retrouvailles de Brad Pitt et George Clooney, qui ont joué ensemble dans trois films Ocean’s et ont partagé l’écran pour la dernière fois en 2008 dans Burn After Reading. Le reste du casting comprend Amy Ryan, Austin Abrams et Poorna Jagannathan. La réalisation est assurée par Jon Watts, le réalisateur des films Spider-Man avec Tom Holland dans le rôle principal.

Pour rappel, le film devait au départ sortir au cinéma le 18 septembre. Mais Apple a finalement abandonné l’idée et l’a directement proposé en streaming sur Apple TV+. Il y a seulement eu une sortie dans quelques cinémas aux États-Unis. C’est pour être éligible aux Oscars.

Au passage, nous savons qu’il y aura une suite. Mais il n’y a pas la moindre information à son sujet.