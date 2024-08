Apple TV+ fait aujourd’hui trois annonces pour son film Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney au casting. La première concerne la sortie au cinéma, la seconde est la date de sortie en streaming et la troisième se focalise sur une suite.

Wolfs devait au départ sortir dans la plupart des cinémas. Mais Apple annonce finalement que le film se contentera d’une sortie limitée dans quelques salles seulement. Nous ne savons pas encore si ce sera également le cas en France ou si le film sortira directement sur Apple TV+ chez nous.

La sortie limitée en salles se fera dès le 20 septembre, du moins aux États-Unis. Viendra ensuite la disponibilité en streaming dès le 27 septembre sur Apple TV+. En France, le film pourra arriver à cette date uniquement s’il ne sort pas au cinéma avant. Cela s’explique par la chronologie des médias.

En soi, on pourrait penser qu’Apple n’a pas vraiment confiance au film, étant donné qu’il y a une sortie limitée au cinéma pour (presque) directement le sortir en streaming. Une manière de limiter les coûts pour le marketing et les avant-premières. Et pourtant, le groupe annonce déjà qu’il y aura une suite. Le réalisateur, scénariste et producteur Jon Watts sera de retour pour le second opus.

Dans Wolfs, George Clooney joue le rôle d’un « fixeur » professionnel engagé pour couvrir un crime très médiatisé. Mais lorsqu’un second fixeur (Brad Pitt) se présente et que les deux loups solitaires sont contraints de travailler ensemble, leur nuit devient incontrôlable et aucun d’entre eux ne s’y attendait. Le casting comprend également Amy Ryan, Austin Abrams, Poorna Jagannathan, Richard Kind et Zlatko Burić.