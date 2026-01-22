4 ans après CODA, Apple TV signe un retour remarqué dans la course aux Oscars. Contre toute attente en effet, F1: le film décroche une nomination dans la prestigieuse catégorie du meilleur film, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour le service de streaming d’Apple sachant qu’Apple TV avait connu une année blanche aux Oscars en 2025.

Un succès critique et public qui dépasse les prévisions

Initialement promis à une ou plusieurs nominations dans les catégories techniques, le long-métrage consacré à l’univers de la Formule 1 a finalement convaincu les jurés qu’il avait sa place dans la catégorie reine. Outre cette nomination suprême, le film figure également dans les catégories du meilleur son, du meilleur montage et des meilleurs effets visuels. Une belle reconnaissance pour cette superproduction Apple Original Films.

Ce parcours repose en partie sur de solides performances au box-office (plus de 600 millions de dollars), des scores jugés exceptionnels pour un film rapidement sorti en streaming. Les retours critique avaient été pour le moins modérés, mais l’accueil du public et l’enthousiasme de l’Académie des Oscars ont finalement dépassé toutes les attentes.

En parallèle, Apple s’illustre également dans d’autres catégories cette année. Le documentaire Come See Me in the Good Light concourt pour l’Oscar du meilleur documentaire en long métrage, tandis que The Lost Bus obtient une nomination pour ses effets visuels. Un bilan inespéré pour Apple Originals Films. Il n’en reste pas moins que la récompense suprême sera difficile à obtenir face à au grand favori Une Bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson (avec Leonardo DiCaprio en vedette).

La cérémonie des Oscars 2026 se tiendra dans la nuit du 15 au 16 mars (en France). Apple reste à ce jour la seule plateforme de streaming à avoir remporté l’Oscar du meilleur film, grâce à CODA en 2022.