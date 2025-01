Aujourd’hui a eu lieu l’annonce pour les nommés aux Oscars 2025 et Apple TV+ a été totalement zappé. En effet, il y a zéro film du service de streaming dans la liste.

2022 avait été une très bonne année pour Apple TV+, puisque son film CODA avait remporté l’Oscar du film. C’était la première fois qu’un film venant d’un service de streaming obtenait la statuette la plus importante de la cérémonie.

La même année, Troy Kotsur avait obtenu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. C’est là encore pour CODA. C’était aussi le premier acteur sourd à remporter cet Oscar. De plus, Siân Heder a obtenu l’Oscar du meilleur scénario adapté. En effet, CODA est un remake du film français La Famille Bellier.

En 2023, Apple TV+ avait remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation pour L’enfant, la taupe, le renard et le cheval. En 2024, Apple TV+ avait obtenu un nombre record de 13 nominations pour Killers of the Flower Moon (notamment meilleur film et meilleur réalisateur) et Napoléon. Malheureusement, Apple TV+ n’a rien remporté.

Et pour les Oscars 2025, c’est simple : aucun film d’Apple TV+ n’est nommé. Voici notamment la catégorie pour l’Oscar du meilleur film :