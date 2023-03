Apple TV+ n’a pas particulièrement brillé lors de l’édition des Oscars 2023. La plateforme de streaming d’Apple était uniquement représentée par le court métrage d’animation L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval, et il se trouve que ce programme a remporté la fameuse statuette dans sa catégorie ! Ce même court métrage avait déjà raflé un Bafta à la mi-février et 4 Annie Awards quelques mois plus tôt. Belle réussite donc pour ce film d’animation co-produit par un certain Jonathan Ive, ex patron du design chez Apple ! Malgré ce prix, Apple TV+ reste très loin de l’édition 2022, qui avait vu CODA recevoir les Oscars du meilleur film, du meilleur scénario adapté, et du meilleur second rôle masculin pour Roy Kotsur.



Cette année donc, c’est le concurrent Netflix qui a repris du poil de la bête, avec l’Oscar du meilleur film d’animation pour le Pinocchio de Guillermo Del Toro et 4 Oscars de plus pour le film de guerre À l’Ouest, rien de nouveau, dont l’Oscar du meilleur film étranger ! On notera enfin que le très beau Emancipation (et sa photographie de dingo) n’a pas été nominé une seule fois, tout en rappelant que l’acteur principal du film n’est autre qu’un certain Will Smith, interdit de cérémonie d’Oscar pendant 10 ans suite à la fameuse gifle.