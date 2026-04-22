Apple TV ne devrait pas être mis à l’écart avec l’arrivée de John Ternus comme nouveau patron d’Apple, malgré son profil qui se concentre sur le matériel plutôt que le logiciel. Des sources le décrivent au contraire comme un utilisateur du service de streaming qui voudrait le rendre plus compétitif.

Des investissements en plus pour Apple TV ?

Malgré les doutes récurrents d’Hollywood sur la durée de l’engagement d’Apple dans le streaming, des sources de Deadline chez Apple et à Los Angeles décrivent John Ternus comme un fan d’Apple TV qui regarde effectivement ses films, séries et documentaires. Un cadre résume même la ligne prêtée à John Ternus : « au contraire, John veut le rendre plus compétitif ».

Le contexte nourrit pourtant les interrogations. John Ternus s’est construit chez Apple dans le matériel et sa nomination à la tête du groupe a ravivé les questions sur l’avenir des activités de services comme Apple TV.

Si John Ternus veut réellement rendre Apple TV plus compétitif, cela impliquerait vraisemblablement plus d’investissements, plus de volume et une ambition renforcée face à Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. En l’état, Apple TV reste un petit service de streaming comparé à ses rivaux, même si Apple peut l’utiliser pour mettre en avant d’autres activités comme l’abonnement Apple One et son écosystème matériel.

D’autre part, John Ternus était présent à l’avant-première d’Apple TV pour F1 : le film avec Brad Pitt et il aime la course automobile. Cela s’inscrit dans un contexte où Apple TV a signé un accord de cinq ans sur les droits de la Formule 1 aux États-Unis, tandis que John Ternus entretiendrait aussi une relation solide avec Eddy Cue, le vice-président responsable des services qui supervise Apple TV.

Il y a malgré tout une limite

Même avec une bonne réputation éditoriale, Apple TV reste un acteur de niche. Apple ne publie pas de nombre officiel d’abonnés et les données montrent que ses programmes apparaissent rarement dans les grands indicateurs de consommation de contenus en streaming.

Autrement dit, le signal envoyé est plutôt rassurant pour Apple TV, mais il ne prouve pas encore un changement de stratégie concret. Cela suggère surtout que le nouveau patron d’Apple ne voit pas le service comme un projet à abandonner rapidement.