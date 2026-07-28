Tim Cook, actuel patron d’Apple, et John Ternus, qui lui succédera le 1er septembre 2026, ont accordé une interview à Deadline concernant cette transition. Ils ont aussi parlé d’Apple TV à l’occasion de l’avant-première de la saison 4 de la série Ted Lasso.

Une passation saluée par les deux dirigeants

Tim Cook a qualifié John Ternus de « personne parfaite pour ce rôle » de futur patron d’Apple et a insisté sur le fait que cette transmission de pouvoir devait être exemplaire, expliquant qu’Apple « mérite ce qu’il y a de mieux ». John Ternus, de son côté, a confié ressentir une émotion allant « au-delà des mots » face à cette opportunité après un quart de siècle passé au sein du fabricant.

Tim Cook a exprimé sa gratitude d’avoir dirigé Apple pendant 15 ans, décrivant la transition en cours comme « au-dessus de tout et formidable ». John Ternus, resté prudent sur les changements qu’il apportera une fois en poste, a préféré botter en touche sur les détails concrets de sa future stratégie, répondant simplement qu’il faudra « attendre de voir ».

Le futur dirigeant s’est toutefois montré plus disert au sujet du service de streaming Apple TV. Il a notamment dit être enthousiaste face à l’élan actuel d’Apple TV, évoquant un moment particulièrement favorable pour la plateforme. Il a également salué la qualité du contenu disponible, sans annoncer de changement de cap par rapport à la ligne suivie jusqu’ici. De son côté, Tim Cook a mentionné suivre plusieurs séries du catalogue, dont Widow’s Bay et Pluribus, ainsi que Silo, également suivie par John Ternus. Pour sa part, Jonh Ternus a cité Lucky parmi les programmes qu’il regarde actuellement, en plus de Silo.

Cette double interview a eu lieu à l’occasion de l’avant-première de la saison 4 de Ted Lasso à Los Angeles, où les deux dirigeants portaient des costumes assortis agrémentés d’un pin « Believe », référence directe à la série. Tim Cook a indiqué avoir regardé la saison précédente sur son Apple Vision Pro et prévoit de faire de même pour cette nouvelle saison.