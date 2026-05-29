John Travolta passe officiellement derrière la caméra. Son premier long-métrage en tant que réalisateur, Propeller One-Way Night Coach, est désormais disponible sur Apple TV. Le film adapte un roman jeunesse homonyme que l’acteur avait lui-même publié en 1997, nourri par sa passion ancienne pour l’aviation.

Un conte nostalgique sur l’âge d’or du transport aérien

Le film se déroule dans les années 1960, à une époque où prendre l’avion relevait encore de l’aventure. En voici le pitch : situé dans l’âge d’or de l’aviation, Propeller One-Way Night Coach suit Jeff, un jeune passionné d’avions interprété par le nouveau venu Clark Shotwell, et sa mère, jouée par Kelly Eviston-Quinnett, alors qu’ils entreprennent une odyssée à sens unique à travers les États-Unis jusqu’à Hollywood. Ce qui devait être un simple vol devient le voyage d’une vie. Entre plateaux-repas, hôtesses de l’air charmantes incarnées par Ella Bleu Travolta et Olga Hoffmann, escales inattendues, passagers hauts en couleur et découverte grisante de la première classe, le périple se déploie en instants magiques et imprévus, traçant la voie de l’avenir du jeune garçon.

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Travolta a décrit ce premier film comme « l’œuvre la plus personnelle de sa vie », un hommage à « l’art du ciel ». Pilote expérimenté depuis des décennies, l’acteur américain transforme ici son amour de l’aviation en récit initiatique familial.

Un projet très personnel présenté à Cannes

John Travolta cumule ici plusieurs rôles : il écrit, réalise, produit et assure la narration du film. Présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes 2026 (en compétition officielle), Propeller One-Way Night Coach a accompagné un moment fort de la carrière de l’acteur puisque ce dernier y a reçu une Palme d’or d’honneur surprise.

A noter que Propeller One-Way Night ne dure qu’une petite heure. Avec ce format court et accessible à tous les âges, directement disponible sur le service sans passer par la case cinéma, Apple TV s’enrichit d’un type de contenu très familial et pour tout dire assez nouveau pour le service.