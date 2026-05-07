John Travolta, acteur devenu instantanément culte après son rôle dans La Fièvre du Samedi Soir, passe pour la première fois derrière la caméra avec Propeller One-Way Night Coach, un film familial attendu sur la plateforme Apple TV le 29 mai 2026. Présenté il y a peu au Festival de Cannes, ce long-métrage adapte un livre pour enfants publié par l’acteur en 1997. Ce film prolonge ainsi la passion ancienne de l’acteur pour l’aviation, un univers qui jalonne sa vie publique depuis des décennies.

Un voyage initiatique dans l’âge d’or de l’aviation

Écrit, réalisé, narré et produit par John Travolta, le film suit Jeff, un jeune passionné d’aviation interprété par Clark Shotwell. Accompagné de sa mère, jouée par Kelly Eviston-Quinnett, Jeff embarque pour un trajet transcontinental vers Hollywood. Ce qui devait être un simple vol devient une aventure fondatrice, faite d’escales inattendues, de repas d’avion, de passagers hauts en couleur et d’un premier aperçu du monde fascinant de la première classe.

Apple présente le film comme une œuvre « pour tous les âges », centrée avant tout sur la capacité d’émerveillement. C’est peu dire que la bande-annonce confirme cette tonalité douce, nostalgique et presque surannée dans le contexte de la production filmique actuelle.

Un projet personnel pour Travolta

Ella Bleu Travolta au casting

Le film réunit aussi Ella Bleu Travolta, la fille de l’acteur, dans le rôle d’une hôtesse de l’air, aux côtés d’Olga Hoffmann. Travolta apparaît brièvement à l’écran (ce que l’on appelle un caméo), mais son rôle principal reste celui de conteur… et de metteur en scène.

Propeller One-Way Night Coach sera disponible sur Apple TV le 29 mai prochain (une sortie en salles en France retarderait la disponibilité du film dans le service, chronologie des médias oblige).