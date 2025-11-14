Apple TV vient de publier le premier trailer de la saison finale de WondLa, une ambitieuse trilogie d’animation réalisée par les animateurs talentueux de Skydance Animation. Après une première diffusion en 2024 et une saison 2 au printemps dernier, la série conclura donc son aventure épique le 26 novembre prochain avec six nouveaux épisodes forcément chargés d’émotion.

Un ultime chapitre placé sous le signe du conflit

[SPOILER] Dans cette dernière saison, les tensions entre humains et espèces extraterrestres atteignent un point de rupture. Alors que l’avenir d’Orbona vacille, Eva se lance dans une mission périlleuse : récupérer le Cœur de la Forêt, un artefact volé dont dépend l’équilibre du monde. Cette quête amènera Eva à retrouver des alliés familiers, mais aussi à faire équipe avec des forces inattendues pour un ultime combat.

Au-delà de cette aventure mouvementée, WondLa poursuit son exploration de thèmes universels (la série s’adresse avant tout à un jeune public, ce qui explique la petite couche de moraline). Le trailer souligne d’ailleurs le fil rouge de la saison, soit la nécessité de dépasser les divisions. Comme l’affirme la série, « Il n’y a pas de “eux”. Il n’y a que “nous” ». Un message qui trouve une résonance particulière dans cette conclusion où Eva devra non seulement sauver Orbona, mais aussi réconcilier deux mondes déchirés.

Un casting vocal toujours aussi prestigieux

La distribution réunit à nouveau Jeanine Mason, Brad Garrett, Gary Anthony Williams, Alan Tudyk, John Ratzenberger et Peter Gallagher. Cette dernière salve d’épisodes accueille également Shohreh Aghdashloo, dont la voix profonde et singulière donne le ton de la nouvelle bande-annonce. Rendez-cous donc au 26 novembre prochain pour le dénouement de cette jolie série d’animation.