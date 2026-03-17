Apple TV vient de diffuser le trailer de l’un de ses films les plus attendus, Chantage (Outcome), une comédie noire au ton grinçant réalisée par Jonah Hill et avec Keanu Reeves en vedette (John Wick). Le film sera disponible en exclusivité sur la plateforme Apple TV à partir du vendredi 10 avril.

Une bande-annonce qui donne le ton

Les premières images dévoilent un univers grinçant, porté par un rythme nerveux et des situations qui flirtent souvent avec l’absurde. Pour Keanu Reeves, c’est l’occasion de montrer que les rôles un peu plus étoffés sont aussi à sa portée. L’acteur semble jouer en tout cas l’une de ses meilleures partitions si l’on se fie à la bande-annonce.

Un casting XXL

Chantage réunit un casting particulièrement dense, avec Keanu Reeves en tête d’affiche aux côtés de Cameron Diaz, Matt Bomer et Jonah Hill lui-même. La présence la plus surprenante reste celle de Martin Scorsese, qui fait une nouvelle incursion à l’écran dans une production estampillée Apple (le réalisateur de Taxi Driver avait déjà fait une apparition dans la série satirique The Studio).

Le pitch : « Outcome est une comédie noire centrée sur Reef Hawk (Reeves), une star d’Hollywood adorée, qui doit plonger au plus profond de ses démons intérieurs après avoir été victime d’une extorsion liée à une vidéo mystérieuse, menaçant de détruire son image et sa carrière. Avec le soutien de ses amis de longue date Kyle (Diaz) et Xander (Bomer), ainsi que de son avocat de crise Ira (Hill), Reef se lance dans un voyage introspectif pour se réconcilier avec quiconque qu’il aurait pu blesser, dans l’espoir d’identifier le chantage. Co-scénariste et réalisateur, Hill apporte une perspective unique à ce voyage fou mais spirituellement purificateur, nostalgique et éclairant, où affronter son passé pourrait être sa seule chance de sauver son avenir. »