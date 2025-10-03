The Lost Bus : au coeur des Flammes fait ses débuts aujourd’hui sur Apple TV+, après une sortie limitée en salles aux États-Unis le 19 septembre dernier. Réalisé par Paul Greengrass (Vol 93, Jason Bourne, Capitaine Philips), le film retrace la lutte désespérée d’un chauffeur d’autobus, Kevin McKay (interprété par Matthew McConaughey), et de l’enseignante Mary Ludwig (America Ferrera), pour sauver 22 enfants lors de l’incendie dévastateur de 2018 en Californie — l’un des plus meurtriers de l’histoire de l’État. Le scénario, coécrit avec Brad Ingelsby, s’appuie sur l’ouvrage Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire de Lizzie Johnson.

Un tournage en conditions extrêmes

Lors de la campagne de promo du film, McConaughey a raconté avoir affronté des effets pyrotechniques particulièrement risqués. De fait, certaines séquences au milieu des flammes sont extrêmement impressionnantes, au point d’en être presque étouffantes. Afin d’assurer la sécurité des acteurs, les plans d’action et les gros plans ont toutefois été filmés séparément. A noter que le casting intègre également la mère et le fils de l’acteur dans des rôles secondaires.

Les premiers retours critiques de The Lost Bus sont dans l’ensemble très bons, le film étant salué pour son intensité dramatique et la qualité de ses séquences d’action. The Lost Bus récolte aussi actuellement près de 86 % sur Rotten Tomatoes, ce qui est tout simplement l’une des meilleures notes pour une production Apple Originals.