Apple TV+ propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour The Lost Bus – Au cœur des flammes, son prochain film avec Matthew McConaughey au casting. Le long-métrage s’inspire de faits réels et sortira à l’automne.

The Lost Bus se montre un peu plus

The Lost Bus est un voyage à couper le souffle à travers l’un des incendies de forêt les plus meurtriers des États-Unis. Un chauffeur de bus scolaire égaré (Matthew McConaughey) et une institutrice dévouée (America Ferrera) se battent pour sauver 22 enfants du terrifiant brasier.

Le film se base sur le livre Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire, écrit par Lizzie Johnson. Paul Greengrass est le réalisateur du film, tout comme il est le scénariste aux côtés de Brad Ingelsby. L’actrice Jamie Lee Curtis fait partie de l’équipe de production du long-métrage aux côtés de Brad Ingelsby, Gregory Goodman et Jason Blum.

Après avoir entendu Lizzie Johnson sur NPR, Jamie Lee Curtis a lu le livre et a proposé le projet à la société de production Blumhouse, où elle a signé un contrat de première diffusion.

Outre Matthew McConaughey et America Ferrera, le casting comprend Yul Vazquez, Ashlie Atkinson et Spencer Watson.

The Lost Bus – Au cœur des flammes sortira le 3 octobre prochain sur Apple TV+. Il sera également disponible dans certains cinémas aux États-Unis le 19 septembre.