Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent déjà profiter de l’eSIM Free Mobile avec watchOS 26.2. Il y avait toutefois une incompatibilité avec la première bêta de watchOS 26.3. Bonne nouvelle aujourd’hui : la bêta 2, maintenant disponible, corrige le tir.

L’eSIM Free Mobile compatible avec watchOS 26.3

Le problème était que la première bêta de watchOS 26.3 n’incluait pas le dernier fichier opérateur en date de Free Mobile. Celui-ci est essentiel pour l’activation de l’eSIM sur l’Apple Watch. Voilà qu’il est maintenant présent dans la bêta 2 de watchOS 26.3, comme l’a remarqué Tiino-X83.

Bon à savoir : la bêta 2 rétablit le fonctionnement de l’eSIM sur l’Apple Watch avec Free Mobile (cela ne fonctionnait plus avec la bêta 1). Merci à @yohann_bigsteck pour l’info ! — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 12, 2026

Pour rappel, l’eSIM de Free Mobile pour Apple Watch est gratuite pour tous les clients ont un forfait Série Free à 8,99 €/mois ou Free 5G à 19,99 €/mois (9,99 €/mois pour les clients Freebox Pop). À l’inverse, Orange et SFR font respectivement payer 5 €/mois pour avoir cette option. Pour sa part, Bouygues Telecom ne propose pas l’eSIM sur l’Apple Watch. L’opérateur a récemment fait savoir qu’il envisageait de proposer l’option, sans réelle conviction toutefois. Il est seulement à la phase de l’étude du dossier.

Free Mobile propose uniquement la 4G sur Apple Watch et non la 5G. Mais il y a une raison et l’opérateur s’est expliqué à ce sujet. C’est à retrouver sur cet article dédié.