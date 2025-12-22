Bouygues Telecom prend la parole concernant la prise en charge de l’Apple Watch avec l’eSIM. Orange et SFR proposent déjà le support depuis des années et Free Mobile a emboîté le pas il y a quelques jours, avec qui plus est une option disponible gratuitement.

eSIM Apple Watch par Bouygues Telecom ? Peut-être, peut-être pas

Que dit Bouygues Telecom ? Interrogé par WatchGeneration, l’opérateur déclare : « Bouygues Telecom étudie actuellement la possibilité de pouvoir proposer la eSim à ses abonnés détenteurs d’une Apple Watch ».

Bouygues Telecom étudie donc… c’est à se demander ce qu’il reste encore à étudier de nos jours, étant donné que cela fait des années maintenant que les Apple Watch cellulaire existent. Mais on voit au moins que la politique de l’opérateur évolue (un peu).

En 2018, il y a donc sept ans, Bouygues Telecom disait ne pas prévoir de forfaits compatibles avec l’Apple Watch. Aujourd’hui, le groupe ne rejette pas totalement l’idée. Néanmoins, il reste très vague sur le sujet, suggérant que son éventuelle prise en charge de la montre connectée d’Apple n’est pas pour tout de suite. Il faudrait au minimum attendre plusieurs mois, si ce n’est pas plus.

Chez Orange, la prise de l’Apple Watch est une réalité depuis 2017. SFR a suivi deux ans plus tard. Et voilà que Free Mobile propose l’eSIM sur la montre depuis quelques jours. Bouygues Telecom reste le seul gros opérateur français à ne pas proposer cette option.

Il faut savoir que l’une des conditions d’Apple pour proposer la prise en charge de l’Apple Watch est que les opérateurs doivent vendre la montre dans leurs boutiques. C’est peut-être un point qui dérange Bouygues Telecom.