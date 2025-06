Bouygues Telecom annonce désormais télécharger et activer automatiquement l’eSIM du client lorsque ce dernier achète un iPhone et l’allume pour la première fois. L’opérateur rejoint ainsi SFR qui propose déjà la même chose depuis presque un an.

L’eSIM préactivée sur l’iPhone

« Si vous souscrivez un forfait Bouygues Telecom avec engagement et avec un iPhone, votre eSIM se télécharge automatiquement à l’allumage de votre téléphone lors de votre première connexion au réseau WiFi », indique l’opérateur sur son site.

Cela signifie qu’une personne qui achète un iPhone directement chez Bouygues Telecom pourra avoir un eSIM préactivée et donc utilisable tout de suite. Le client pourra ainsi se connecter au réseau de l’opérateur sans rien faire de particulier.

Une préparation pour les iPhone 17 ?

Naturellement, on peut se demander si les opérateurs français ne se préparent pas à l’iPhone 17 et tout particulièrement à l’iPhone 17 Air. En effet, les rumeurs indiquent que ce modèle n’aura pas de tiroir pour une carte SIM physique et sera uniquement compatible avec l’eSIM.

Qu’en est-il des autres iPhone 17 ? Il faut savoir que les iPhone vendus aux États-Unis sont uniquement compatibles eSIM depuis les iPhone 14, mais ceux dans les autres pays conservent le support de la SIM physique. Mais pour combien de temps ? Une rumeur datant de novembre 2024 a indiqué que les iPhone 17 seraient uniquement compatibles eSIM dans plusieurs pays et pas seulement aux États-Unis. Peut-être que la France fera partie du lot.