Free Mobile propose depuis peu le support de l’eSIM sur Apple Watch, mais la connexion se fait en 4G et non en 5G. Ce n’est pas un oubli, l’opérateur confirme qu’il s’agit d’un choix délibéré.

Pas de 5G sur l’Apple Watch avec Free Mobile

Frandroid a interrogé Pascal Mayeux, le directeur cœur de réseau de Free, concernant l’absence du support de la 5G sur l’Apple Watch. Il explique que l’une des raisons est la relation avec Apple. Pour faire simple : travailler avec Apple n’a pas vraiment été une partie de plaisir.

« C’est des projets qui sont assez longs avec Apple. Assez contraignants. […] Pour l’Apple Watch particulièrement, c’est extrêmement compliqué », a déclaré Pascal Mayeux. Il ajoute qu’il y avait deux options : soit proposer maintenant le support 4G pour l’Apple Watch, soit proposer le support 5G mais en attendant encore un moment. « Il y a peut-être des features qu’on a choisi en commun accord avec Apple de ne pas intégrer pour un lancement […] Il a fallu retarder le lancement de l’eSIM [pour d’autres raisons], donc on a choisi de lancer comme ça », dit le responsable.

Ça arrivera plus tard avec la 5G RedCap

Outre Apple, il y a la technologie à proprement parler. Il existe la 5G RedCap (Reduced Capability) qui est adaptée pour les objets connectés parce qu’elle consomme moins d’énergie que la 5G classique. Mais là encore, déployer ce système n’est pas aussi simple que cela en a l’air.

« C’est une technologie de 5G… le RedCap. Et donc si vous voulez, ça n’avait pas été activé […] parce que personne ne s’en servait et puis pour activer une technologie sur le réseau, il faut la tester », dit Pascal Mayeux. Il confirme que Free Mobile travaille dessus, bien que ce ne soit pas encore prêt pour le grand public. Cela arrivera plus tard avec une mise à jour.

« En soi, en fait, ça ne sert à rien [pour l’instant]. On est d’accord. C’est pas quelque chose de fondamental », précise le cadre, estimant que la 4G fait largement le job.

Outre l’Apple Watch, il y a le cas des montres Samsung Galaxy Watch et Google Pixel Watch. Free Mobile ne propose pas encore l’eSIM pour ces montres. Pourquoi ? Parce qu’il faut des validations de chaque constructeur. « Pour avoir les validations […] ça demande du boulot. Et on travaille dessus », dit simplement Pascal Mayeux.