Free Mobile propose depuis peu le support de l’eSIM pour tous ceux qui ont une Apple Watch. Mais un service manque à l’appel : mVPN, à savoir le VPN de l’opérateur de Xavier Niel.

Pas de mVPN sur Apple Watch

« L’option mVPN est inaccessible sur l’Apple Watch », indique simplement Free Mobile sur une fiche d’assistance.

Pour ceux qui ne le savent pas, Free Mobile inclut un VPN gratuit et illimité pour ses abonnés. Lors de la présentation initiale en septembre, l’opérateur mettait en avant ces trois éléments :

Une confidentialité garantie lors de la navigation.

Une protection renforcée contre les contenus frauduleux et malveillants – par exemple, si un abonné clique sur un lien dangereux reçu par email ou SMS, l’accès au site est automatiquement bloqué.

Des serveurs localisés en Europe : actuellement, la sortie du mVPN est acheminée via l’Italie ou les Pays-Bas. Le choix du pays de sortie sera bientôt disponible.

En plus d’être illimité, Free fait savoir que son VPN est accessible depuis le téléphone de l’abonné, mais aussi depuis tous les appareils en partage de connexion.

Il faut donc faire l’impasse sur mVPN depuis l’Apple Watch. Il faudra vous tourner vers votre iPhone pour en profiter. Les deux forfaits compatibles sont à retrouver sur cette page.

Pour utiliser Free mVPN, il n’y a aucune application à installer, étant donné que c’est intégré au réseau de Free Mobile. Cela s’active depuis l’espace abonné de l’opérateur ou sur l’application Free, au niveau de la rubrique « Mes options ». L’activation est en place pendant 12 heures. Après cette période, l’abonné retrouve un usage standard.