Apple annonce finalement que Siri AI ne sera pas disponible sur les Apple Watch avec watchOS 27 en Europe. Le fabricant a modifié son discours par rapport à l’annonce initiale.

L’Apple Watch se passera de Siri AI en Europe avec watchOS 27

Dans son communiqué de presse publié après la keynote de la WWDC 2026 le 8 juin, Apple indiquait :

Les utilisateurs de Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro dans l’UE pourront accéder à Siri Al si leur appareil est configuré dans une langue prise en charge. Dans un premier temps, Siri Al ne sera pas disponible dans l’UE sur iOS et iPadOS. Apple œuvre sans relâche pour trouver une voie permettant de préserver la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs.

Il se trouve qu’Apple a discrètement modifié son texte. On peut maintenant lire :

Les utilisateurs de Mac et d’Apple Vision Pro dans l’UE pourront accéder à Siri AI si leur appareil est configuré dans une langue prise en charge. Dans un premier temps, Siri AI ne sera pas disponible dans l’UE sur iOS, iPadOS et watchOS. Apple œuvre sans relâche pour trouver une voie permettant de préserver la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs.

Comme nous pouvons le voir, la mention de Siri AI pour l’Apple Watch a disparu. Cela concerne seulement le Mac et l’Apple Vision Pro désormais.

Il y a une modification similaire sur un autre communiqué. Celui-ci indiquait :

Siri AI sera disponible pour les utilisateurs de l’UE sur macOS 27, visionOS 27 et watchOS 27.

Désormais, le texte indique :

Siri AI sera disponible pour les utilisateurs de l’UE sur macOS 27 et visionOS 27. Comme Siri AI sur watchOS 27 nécessite un iPhone jumelé avec Siri AI, les utilisateurs de l’UE n’auront dans un premier temps pas accès à Siri AI sur watchOS 27.

La montre rejoint l’iPhone et l’iPad

Pour rappel, Apple ne propose pas Siri AI sur iPhone et iPad dans l’Union européenne à cause du DMA. Avec le DMA, la Commission européenne oblige certains groupes (dont Apple) à plus d’ouverture. Dans le cas de Siri AI, Apple affirme que l’Europe exige qu’iOS 27 propose le même service à d’autres plateformes. Autrement dit, il faudrait qu’une société comme OpenAI puisse aussi proposer un ChatGPT ayant accès à tout le contenu de l’iPhone (messages, photos, e-mails, etc). Mais Apple refuse de le faire pour des raisons de vie privée. Soit dit en passant, la Commission européenne a critiqué la réponse d’Apple à ce sujet.

Il se trouve qu’iOS et iPadOS sont concernés par le DMA. Ce n’est pas le cas de macOS et de visionOS, d’où le fait que Siri AI est disponible sur Mac avec macOS 27 Golden Gate et sur Apple Vision Pro avec visionOS 27 (seulement en anglais pour l’instant). Mais pour l’iPhone avec iOS 27, l’iPad avec iPadOS 27 et maintenant l’Apple Watch avec watchOS 27, il faudra faire sans le nouvel assistant dopé à l’intelligence artificielle, du moins dans les pays de l’Union européenne.

Il existe toutefois une manipulation pour en profiter. L’astuce est à retrouver sur cet article dédié.