Après iOS 26.4 sur iPhone et iPad, ainsi que macOS 26.4 sur Mac, Apple propose la version finale de ses autres mises à jour : watchOS 26.4 (build 23T240) pour Apple Watch, tvOS 26.4 (build 23L243) pour Apple TV, visionOS 26.4 (build 23O247) pour Apple Vision Pro et la mise à jour 26.4 (build 23L243) du HomePod.

watchOS 26.4

Voici les nouveautés de watchOS 26.4, avec les notes d’Apple :

Prise en charge des AirPods Max 2.

L’icône du type d’entraînement dans l’application Exercice permet de démarrer une séance d’un simple geste.

8 nouveaux Emoji, comprenant une orque, un trombone, un glissement de terrain, une personne faisant de la danse classique et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

Pour mettre à jour vers watchOS 26.4, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Naviguez ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle puis procédez au téléchargement et à l’installation.

tvOS 26.4

Pour sa part, tvOS 26.4 ajoute est une fonctionnalité de découverte de contenu qui propose des recommandations de séries TV et de films dans plusieurs catégories suggérées. Les suggestions varient en fonction des préférences de contenu et les options sont mises à jour régulièrement.

En outre, la mise à jour supprime les applications Films iTunes et Séries TV. tvOS 26.4 propose également des options de personnalisation plus accessibles pour les sous-titres et améliore les paramètres de format audio de l’Apple TV grâce à une option de connexion audio continue pour la sortie HDMI.

Pour mettre à jour vers tvOS 26.4, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.

visionOS 26.4

Du côté de visionOS 26.4, Apple partage les notes suivantes :

Prise en charge des AirPods Max 2.

8 nouveaux Emoji, comprenant une orque, un trombone, un glissement de terrain, une personne faisant de la danse classique et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

La fonction d’audio spatial s’active plus rapidement dans les espaces familiers car elle mémorise les caractéristiques acoustiques des pièces dans lesquelles vous vous êtes déjà rendu.

À noter que la mise à jour supporte également Nvidia CloudXR (plus d’informations à retrouver sur cet article dédié).

HomePod 26.4

Enfin, il y a la mise à jour 26.4 pour les HomePod et HomePod mini. Pour le coup, Apple dit seulement que cette version améliore les performances et la stabilité.

Pour mettre à jour le HomePod, ouvrez l’application Maison puis appuyez sur le bouton avec les trois points en haut à droite et sélectionnez Réglages du domicile > Mise à jour logicielle.