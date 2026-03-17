Annoncée lors de la conférence GTC de Nvidia à San José, l’intégration native de CloudXR 6.0 dans visionOS transforme l’Apple Vision Pro en appareil capable d’afficher des contenus 3D haute fidélité en temps réel, streamés depuis des stations de travail RTX PRO ou des cartes graphiques GeForce RTX, en local ou dans le cloud. La technologie de diffusion par streaming répond aux trois exigences critiques de l’informatique spatiale : définition 4K avec 120 Hz, latence minimale et immersion totale.

Le streaming au cœur de CloudXR avec le Vision Pro

Jeff Norris, directeur du groupe produits vision chez Apple, a déclaré : « L’Apple Vision Pro redéfinit ce que les professionnels peuvent faire avec l’informatique spatiale, permettant aux équipes de visualiser, collaborer et travailler avec une fidélité extraordinaire d’une manière entièrement nouvelle. Avec Nvidia, nous avons combiné les capacités de visionOS avec la technologie de streaming CloudXR pour livrer des expériences haute fidélité qui accélèrent le travail dans des secteurs allant du design automobile à la santé, en passant par l’aviation ».

La fonctionnalité centrale de CloudXR 6.0 est le streaming fovéal dynamique, rendu possible par la combinaison de CloudXR 6.0 et de visionOS 26.4. Le système optimise la résolution de rendu en fonction de l’endroit approximatif où l’utilisateur porte le regard, maximisant la fidélité visuelle aux points de focus tout en préservant les performances et la bande passante. Apple a tenu à souligner que les données précises du regard ne sont jamais transmises à l’application, garantissant la confidentialité de l’utilisateur.

Avant cette intégration, visualiser des actifs 3D complexes sur un casque autonome imposait aux développeurs de dégrader fortement leurs données pour les adapter aux contraintes matérielles. CloudXR pour visionOS supprime cette contrainte : les modèles peuvent être revus en pleine fidélité, sans simplification.

Des déploiements industriels concrets

Un écosystème de partenaires s’est déjà construit autour de cette intégration. Autodesk, via son logiciel VRED et en collaboration avec Innoactive, permet à des constructeurs automobiles comme BMW, Kia, Rivian et Volvo de visualiser des modèles à l’échelle 1:1 avec le ray tracing RTX directement via l’Apple Vision Pro. Thomas Heermann, vice-président design automobile chez Autodesk, a indiqué que l’objectif est de permettre aux équipes de « passer moins de temps sur l’infrastructure et plus de temps à donner vie aux produits ».

Karim Habib, directeur du design mondial de Kia, a décrit l’apport concret : « Nous pouvons évaluer nos designs en taille réelle avec plus de clarté et de rapidité sur l’Apple Vision Pro. Nous expérimentons les proportions, surfaces, couleurs et matériaux ensemble dans un environnement réel partagé et collaborons en temps réel entre nos équipes mondiales ».

Volvo travaille désormais en priorité sur des prototypes numériques avant de construire des modèles physiques. Mikael Gordh, directeur du design de Volvo, résume : « L’informatique spatiale, l’Apple Vision Pro et CloudXR nous permettent d’expérimenter tout ce que les utilisateurs voient et touchent, des années plus tôt ».

D’autres secteurs sont également concernés : Roche utilise la technologie pour simuler les aménagements de ses laboratoires d’analyse avant construction, Foxconn pour optimiser ses ateliers de fabrication et Switch pour superviser ses infrastructures de data centers via un jumeau numérique de ses AI Factories, à savoir des lieux dédiés à l’intelligence artificielle.

Un SDK natif pour les développeurs

CloudXR 6.0 est disponible pour les développeurs sous forme de framework de streaming natif pour Swift, le langage de programmation des plateformes d’Apple. Les développeurs peuvent ainsi créer et streamer des applications haute fidélité directement depuis Xcode. visionOS 26.4 (actuellement en bêta) et les applications compatibles seront disponibles au printemps.