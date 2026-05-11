En plus d’iOS 26.5 sur iPhone et iPad, Apple propose au téléchargement la version finale de macOS 26.5 (build 25F71) sur Mac. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate.

Les mises à jour 26.5 d’Apple sont disponibles

Apple n’est pas très bavard dans les notes de version de macOS 26.5. « Cette mise à jour apporte des améliorations, des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre Mac », peut-on lire.

Néanmoins, les bêtas ont montré que les utilisateurs nord-américains ont le droit à des lieux suggérés dans l’application Plans. Cette nouvelle section servira aussi à afficher prochainement des publicités. L’App Store propose également une formule d’abonnement mensuel qui permet aux utilisateurs de payer un prix moins élevé chaque mois, à condition de s’engager à payer un abonnement pour une période de 12 mois. Mais à part ça, ce n’est pas une grosse mise à jour.

Du côté de watchOS 26.5 (build 23T570) pour Apple Watch, les notes de version indiquent :

Le cadran « Pride Luminance », qui reflète de manière dynamique un spectre de couleurs, est désormais disponible dans la Galerie des cadrans

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’utilisation de SMS au lieu d’iMessage dans l’application Messages sur l’Apple Watch lorsqu’elle était associée à un iPhone à double carte SIM

Correction d’un problème qui pouvait empêcher la lecture des alertes sonores de l’application Exercice si le téléphone ne se trouvait pas à proximité de l’Apple Watch

Pour tvOS 26.5 (build 23L6471) sur Apple TV, aucune nouveauté particulière n’a été remarquée. On peut donc se douter qu’il y a diverses corrections de bugs.

Du côté de visionOS 26.5 (build 23O471) sur l’Apple Vision Pro, les notes parlent de correctifs sans plus de précision.

À noter enfin qu’il y a la mise à jour 26.5 pour le HomePod. L’histoire se répète encore ici, avec Apple qui évoque des correctifs divers et variés.