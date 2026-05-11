En plus d’iOS 26.5 sur iPhone et iPad, Apple propose au téléchargement la version finale de macOS 26.5 (build 25F71) sur Mac. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate.

macOS Tahoe Application Telephone

Les mises à jour 26.5 d’Apple sont disponibles

Apple n’est pas très bavard dans les notes de version de macOS 26.5. « Cette mise à jour apporte des améliorations, des correctifs et des mises à jour de sécurité pour votre Mac », peut-on lire.

Néanmoins, les bêtas ont montré que les utilisateurs nord-américains ont le droit à des lieux suggérés dans l’application Plans. Cette nouvelle section servira aussi à afficher prochainement des publicités. L’App Store propose également une formule d’abonnement mensuel qui permet aux utilisateurs de payer un prix moins élevé chaque mois, à condition de s’engager à payer un abonnement pour une période de 12 mois. Mais à part ça, ce n’est pas une grosse mise à jour.

Du côté de watchOS 26.5 (build 23T570) pour Apple Watch, les notes de version indiquent :

  • Le cadran « Pride Luminance », qui reflète de manière dynamique un spectre de couleurs, est désormais disponible dans la Galerie des cadrans

Bracelet Apple Watch Pride 2026

  • Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’utilisation de SMS au lieu d’iMessage dans l’application Messages sur l’Apple Watch lorsqu’elle était associée à un iPhone à double carte SIM
  • Correction d’un problème qui pouvait empêcher la lecture des alertes sonores de l’application Exercice si le téléphone ne se trouvait pas à proximité de l’Apple Watch

Pour tvOS 26.5 (build 23L6471) sur Apple TV, aucune nouveauté particulière n’a été remarquée. On peut donc se douter qu’il y a diverses corrections de bugs.

Du côté de visionOS 26.5 (build 23O471) sur l’Apple Vision Pro, les notes parlent de correctifs sans plus de précision.

À noter enfin qu’il y a la mise à jour 26.5 pour le HomePod. L’histoire se répète encore ici, avec Apple qui évoque des correctifs divers et variés.