La production de masse de l’iPhone pliable aurait glissé de juin à début août, soit un retard d’environ un à deux mois selon Digitimes. En revanche, Apple n’a communiqué aucun retard à ses fournisseurs et maintient un lancement à l’automne 2026.

Quelques problèmes, mais pas de report pour l’iPhone pliable

Le glissement s’expliquerait par des difficultés au niveau de la phase EVT (Engineering Validation Test, à savoir le test de validation technique), étape où le matériel est soumis à des tests rigoureux avant de passer aux phases suivantes. L’iPhone Fold (ou iPhone Ultra) doit encore passer la DVT (Design Validation Testing, à savoir le test de validation du design) et la PVT (Production Validation Testing, à savoir le test de validation de la production) avant d’entrer en production de masse. Deux mois de retard sur la phase amont, c’est deux mois de moins pour les phases suivantes et autant de marge de manœuvre en moins.

La semaine dernière, Nikkei faisait savoir que ces retards pourraient repousser le lancement du smartphone à 2027. Toutefois, Bloomberg a affirmé que le lancement se fera autour de la même période que les iPhone 18 Pro en septembre. Digitimes offre un point de vue plus nuancé : le retard en phase de test serait réel, mais Apple pourrait le compenser pendant la production de masse en accélérant le rythme de fabrication.

Le risque concret est déjà lisible : un démarrage tardif de la production entraîne mécaniquement un stock limité au lancement. Historiquement, ce type de signal en amont d’un cycle iPhone se traduit par d’importantes ruptures et des précommandes épuisées en quelques minutes. L’iPhone pliable, attendu à plus de 2 000 dollars avec un écran de 5,5 pouces fermé et 7,8 pouces ouvert, sera sans doute le produit Apple le plus difficile à obtenir à sa sortie.