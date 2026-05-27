Les premières coques de protection pour l’iPhone Ultra pliable viennent de faire leur apparition, confirmant globalement ce que les rumeurs et autres fuites ont déjà dévoilé.

Les premières coques pour l’iPhone pliable

Le fabricant d’accessoires iFunSmart a mis en vente des coques conçues pour cet iPhone pliable et leur design confirme plusieurs rumeurs clés. Deux découpes pour objectifs sont présentes, sans téléobjectif : Apple aurait donc choisi de se limiter à deux capteurs photo à l’arrière avec 48 mégapixels. Une découpe pour le bouton de commande de l’appareil photo est aussi visible, mais aucune pour un bouton Action. La coque elle-même se compose de plusieurs parties articulées, une contrainte inhérente au format pliable.

Autre point notable : la présence de magnets N52 dans la coque ne signifie pas forcément qu’Apple a intégré le MagSafe nativement dans l’appareil. Ces aimants pourraient simplement permettre aux utilisateurs de fixer des accessoires MagSafe existants, comme des chargeurs sans fil ou des supports pour voiture, sans qu’un réseau magnétique correspondant soit présent dans le téléphone lui-même. Des spéculations antérieures pointaient déjà vers une possible absence du MagSafe sur ce modèle.

Sur l’identification biométrique, les fuites convergent vers le capteur d’empreintes Touch ID intégré au bouton latéral, la reconnaissance faciale Face ID étant absente du design.

Les accessoiristes ont de l’avance

Il faut savoir que les fabricants de coques travaillent à partir de maquettes physiques ou de fichiers de conception (CAD) qui ont fuité et leur précision s’est avérée exacte au millimètre sur les lancements précédents : ils ne peuvent pas se permettre d’arriver sur le marché avec des produits inadaptés le jour de l’annonce. Le leaker Sonny Dickson avait publié en avril des images de maquettes de l’iPhone pliable, fournissant le type de gabarit sur lequel ces fabricants s’appuient pour calibrer leurs moules. Les coques d’iFunSmart sont donc probablement les premières d’une longue série à paraître avant l’annonce officielle.

Apple prépare le lancement de l’iPhone Ultra pour septembre aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max. Le prix de départ attendu tourne autour de 2 000 dollars pour un appareil équipé de la puce A20 Pro, de 12 Go de RAM, d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces. Replié, l’appareil afficherait environ 9,5 mm d’épaisseur. Déplié, il ferait 4,5 mm.