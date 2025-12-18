iPhone pliable : des contraintes de production pourraient limiter les stocks dès le lancement
L’iPhone pliable, l’un des produits les plus attendus du catalogue Apple, pourrait ne pas être disponible en grandes quantités lors de sa commercialisation. Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, le calendrier industriel du futur « iPhone Fold » resterait fragile, plusieurs défis techniques étant susceptibles de peser sur l’offre jusqu’en 2027.
Une production encore loin de la cadence optimum
D’après les dernières estimations, le développement du smartphone pliable aurait pris du retard par rapport aux projections initiales. Apple viserait toujours une annonce officielle au second semestre 2026, mais la montée en cadence industrielle s’annonce complexe. Les rendements de production et les phases de montée en puissance ne permettraient pas, dans l’immédiat, d’effectuer expéditions à grande échelle.
En clair, même si le produit est présenté dans les délais, les volumes disponibles pourraient rester limités pendant plusieurs mois. Une situation qui, combinée à une demande potentiellement très élevée, laisserait présager des tensions sur les stocks jusqu’à la fin de l’année 2026.
Un défi industriel comparable aux précédents lancements majeurs
Ces inquiétudes rappellent d’autres analyses évoquant des difficultés autour de composants clés, notamment la charnière de l’appareil. Apple chercherait à garantir un mécanisme robuste et un écran interne quasi exempt de pli visible, quitte à prolonger les phases de validation.
Pour rappel, le futur iPhone Fold adopterait un format type « livre », avec un écran externe d’environ 5,4 pouces et une dalle interne proche de 7,8 pouces. Son positionnement ultra-premium, avec un tarif estimé entre 2 000 et 2 500 dollars, en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé. Un pari technologique ambitieux, dont la réussite dépendra autant de la qualité de l’ingénierie d’Apple que de la capacité de production à suivre la demande.
E serait peut être plus honnête de dire qu un lancement de ce type de produit demande une production plus limitée et de voir par la suite. Un accident comme l iPhone air ça passe , sur ce type de produit ça fait un peu plus mal
Sacré retour en arrière de retirer Face ID. J’ai du mal à comprendre la stratégie d’Apple.
Pour Apple Touch ID faisait parti du passé et finalement non.
C’est un peu la même situation avec le Titane pour revenir à l’aluminium.
Difficile de voir la vision d’Apple.