On savait que l’Apple vision Pro était particulièrement prisé par le milieu médical, mais il semble bien que le casque XR d’Apple se soit frayer une chelin jusqu’aux plateaux de tournage. Jon Favreau, réalisateur de The Mandalorian & Grogu, a révélé lors d’une interview avoir utilisé le casque de réalité mixte d’Apple pendant la préparation et le cadrage du nouveau film Star Wars. Une confidence loin d’être anodine, tant elle montre comment ces technologies considérées pourtant « de niche » peuvent être utiles dans des secteurs aussi diversifiés que la santé… ou les superproductions hollywoodiennes pensées pour l’IMAX !

Le Vision Pro utilisé pour le format IMAX

Interrogé lors du CinemaCon, Jon Favreau a expliqué que l’un des avantages majeurs du Vision Pro tenait à sa capacité à offrir une vision beaucoup plus fidèle du rendu final en très grand format. « Je fais un film en IMAX et je regarde un écran de télévision. Quelle que soit sa taille, un téléviseur n’est pas un écran IMAX », a résumé le réalisateur. Pour contourner cette limite, son équipe a donc développé une couche logicielle permettant d’utiliser le casque comme une véritable fenêtre de prévisualisation géante.

Favreau précise même : « Je pouvais mettre mon Apple Vision Pro et me retrouver assis dans une salle IMAX pour voir le format complet au moment d’aligner un plan. » Cette approche aurait permis de juger beaucoup plus précisément ce que le public verrait réellement à l’écran.

Une technologie grand public mise au service du cinéma industriel

Le réalisateur insiste sur un point essentiel : ce n’est pas Hollywood qui a inventé cet outil pour ses propres besoins. « C’est une technologie qui existait sans nous », explique Favreau, avant d’ajouter qu’ils n’ont fait « qu’un peu de développement logiciel par-dessus ».

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Apple et Star Wars : une collaboration… discrète

Cette utilisation du Vision Pro renforce aussi d’une certaine façon le lien ancien entre Apple et l’univers Star Wars, deux marques qui se croisent régulièrement à travers la technologie et les effets visuels. N’oublions pas aussi que Disney a longtemps été très proche d’Apple (le service Disney+ propose d’aillerus des films en relief 3D pour le Vision Pro) et que Pixar, avant d’être racheté par la firme aux grandes oreilles, a longtemps été dirigé par un certain Steve Jobs lorsque après que ce dernier eut quitté Apple en 1985.