Apple peine à donner du contenu pour son casque Vision Pro, mais un point semble être au dessus des critiques : la qualité des vidéos immersives destinées spécifiquement pour le casque XR d’Apple. Cette liste de vidéos va bientôt s’enrichir du premier film VR filmé pour le Vision Pro : le court métrage Submerged est signé du réalisateur Edward Berger, à qui l’on doit « À l’Ouest, rien de nouveau », un film récompensé de 4 oscars en 2022 (dont celui du meilleur film étranger).



Submerged place son action en pleine second guerre mondiale, dans un sous-marin qui vient de se prendre une torpille de plein fouet. Le trailer est précédé de séquences du tournage, et l’on constate qu’ Edward Berger porte souvent le casque Apple Vision Pro (sans que l’on sache d’ailleurs pourquoi). Submerged sera disponible gratuitement pour le Vision Pro à partir du jeudi 10 octobre, et ce dans tous les pays où le casque est actuellement en vente, soit en Australie, au Canada, à Hong Kong, en France, en Allemagne, au Japon, à Singapour, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine (via les apps Migu Video et Tencent Video).