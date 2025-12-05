L’incertitude plane sur le futur patron d’Apple alors que les signes d’un départ prochain de Tim Cook se multiplient. Si John Ternus, actuel responsable de l’ingénierie matérielle, reste le favori pour succéder à Tim Cook, sa candidature suscite des réserves en interne, ouvrant la porte à des scénarios alternatifs, voire au retour d’anciens cadres.

John Ternus est jugé trop prudent

À 50 ans, John Ternus, arrivé chez Apple en 2001, devance d’autres figures clés comme Craig Federighi (logiciel), Sabih Khan (opérations) ou Greg Joswiak (marketing) dans la course au trône. Apprécié pour son calme, son intelligence émotionnelle et sa fiabilité, il a gagné la confiance de Tim Cook en assumant la responsabilité du fiasco des claviers papillon des MacBook et en pilotant avec succès la transition vers les puces Apple Silicon.

Cependant, son profil divise. Selon The Information, certains critiques internes le jugent trop conservateur et peu charismatique. Sa réticence à financer des projets ambitieux aurait frustré une partie de ses équipes, provoquant notamment le départ de Tang Tan vers OpenAI pour travailler avec Jony Ive. De plus, son manque d’expérience sur les dossiers géopolitiques, devenus centraux pour le poste de dirigeant, inquiète en interne.

Craig Federighi, bien que très visible lors des keynotes en présentant les mises à jour d’iOS et de macOS, semble peu enclin à endosser le rôle de patron d’Apple, préférant la résolution de problèmes techniques aux enjeux globaux. Sa prudence face aux investissements majeurs (Vision Pro et voiture Apple) et son scepticisme initial sur l’intelligence artificielle jouent aussi contre lui.

Face à ces hésitations, l’hypothèse d’un candidat externe gagne du terrain. Tony Fadell, co-créateur de l’iPod, s’est dit ouvert au poste. Soutenu par certains anciens cadres d’Apple qui espèrent un électrochoc entrepreneurial, il reste toutefois une figure polarisante dont le retour avait déjà été bloqué en 2014 lors du rachat manqué de Nest. C’est finalement Google qui a racheté Nest.

Des changements pour la santé de Tim Cook

Au-delà des spéculations sur les candidats, le comportement récent de Tim Cook alimente les rumeurs de retraite. Le dirigeant aurait abandonné son légendaire réveil de 4 heures du matin et a surpris ses collègues en achetant une luxueuse résidence près de Palm Springs en Californie, rompant avec sa frugalité habituelle. Des proches ont également noté un léger tremblement de ses mains. Pour rappel, Tim Cook a 65 ans.

Certains estiment par ailleurs que Tim Cook n’a pas réagi avec l’urgence nécessaire face au défi de l’intelligence artificielle, contrairement à ses homologues de Meta ou Google. Cette atmosphère de fin de règne est telle que des employés haut placés évoquent désormais ouvertement l’imminence de changements majeurs au sommet de l’entreprise.