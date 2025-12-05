Alors qu’Apple traverse une période de turbulences marquée par de multiples départs au sein de sa direction, la question de la succession de Tim Cook revient sur le devant de la scène. De nouvelles options voient le jour, mettant en lumière une piste inattendue : le retour potentiel de Tony Fadell, le co-créateur de l’iPod.

Tony Fadell ne dirait pas non au poste de patron d’Apple

Selon The Information, Tony Fadell, ancien dirigeant matériel chez Apple et co-créateur de l’iPod, a récemment confié à ses associés son ouverture à l’idée de remplacer Tim Cook, l’actuel patron d’Apple. Parti d’Apple en 2010, il a depuis cofondé Nest, la start-up de maison connectée revendue à Google pour 3,2 milliards de dollars en 2014.

Il se trouve que cette candidature séduit certains anciens cadres d’Apple qui estiment que l’entreprise bénéficierait du leadership audacieux et de l’esprit entrepreneurial d’un tel profil. Cependant, d’autres observateurs proches d’Apple jugent ce scénario improbable, rappelant que Tony Fadell était une personnalité clivante lors de son passage chez le fabricant d’iPhone.

Jusqu’à présent, les fuites désignaient John Ternus, vice-président de l’ingénierie matérielle, comme futur patron d’Apple pour succéder à Tim Cook. Toutefois, The Information souligne que plusieurs sources internes doutent de sa préparation pour un rôle aussi exposé.

Ces hésitations, couplées à la vague de départs récents (John Giannandrea, Alan Dye, Lisa Jackson et Kate Adams), laissent penser qu’une annonce officielle de succession n’est pas imminente, prolongeant ainsi les spéculations sur l’avenir de la direction d’Apple.