La Gironde connaît d’importants incendies en ce moment, obligeant des évacuations de logements et d’autres modifications. Dans le cas d’Apple, les horaires de l’Apple Store de Bordeaux évoluent.

Des changements d’horaires pour l’Apple Store de Bordeaux

En temps normal, l’Apple Store de Bordeaux ouvre ses portes à 10 heures et ferme à 19h30. Mais ce lundi, ce mardi et ce mercredi, la fermeture se fera à 15 heures. « Horaires spéciaux. Certains services, comme le Genius Bar, peuvent ne pas être disponibles », indique simplement Apple sur son site, sans d’autres précisions.

Selon les dernières informations en date, les feux de forêts en Gironde sont stabilisés (c’est-à-dire qu’ils n’ont n’a pas progressé dans la nuit), sans être pour autant fixés, selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Il a prévenu que cela peut repartir à tout moment, surtout que les températures vont repartir à la hausse à partir de demain.

Depuis le début de la saison, 13 566 feux ou départs de feux ont été constatés en France. La superficie brûlée est de 116 000 hectares. En 2022, il y avait eu 70 000 hectares de forêt et de végétation brûlée, a-t-il précisé.

Il faut savoir que la France n’est pas le seul pays touché par les incendies. Il y a également des feux de forêts en Espagne et en Italie, ainsi qu’en Écosse. Au-delà de l’Europe, il y a eu des cas au Canada et en Algérie.