Apple a remporté un brevet pour un système de détection – sans contact – de la respiration, une innovation technologique qui pourrait transformer les lunettes intelligentes telles que l’Apple Vision Pro ou d’éventuelles futures Apple Glasses. Le brevet décrit l’utilisation de capteurs interférométriques positionnés près du nez de l’utilisateur et destinés à mesurer le flux d’air respiratoire. Ces capteurs peuvent détecter le débit, le volume, la vitesse de respiration, voire distinguer si l’utilisateur respire par le nez ou la bouche, s’il est congestionné, et même analyser la nature des particules inhalées ou exhalées !

Plus qu’un simple gadget pour le bien-être, cette technologie semble avant tout taillée pour des usages avancés en santé, soit la détection en temps réel de stress, le suivi respiratoire, l’assistance à la méditation ou à la cohérence cardiaque, voire les alertes sur une concentration de CO₂ élevée dans l’air ambiant, sur le modèle des fonctionnalités de santé déjà proposées par l’Apple Watch. Le brevet souligne en outre les potentialités d’un tel dispositif pour ajouter une dimension médicale et de bien-être aux dispositifs portables à réalité étendue d’Apple. Plus globalement, la technologie décrite serait particulièrement adaptée aux « Casques AR/VR avec retour biométrique en temps réel », aux « Masques intelligents pour le suivi de la santé », aux « Accessoires de fitness qui guident la respiration pendant les entraînements » et aux « Interfaces de jeu réactives à la respiration ou aux expressions faciales ».