Apple poursuit ses travaux pour améliorer la qualité d’affichage de ses appareils. Une récente demande de brevet publiée cette semaine décrit plusieurs techniques destinées à corriger un défaut visuel persistant sur les écrans tactiles modernes, soit les motifs visibles causés par la grille métallique utilisée dans les capteurs tactiles intégrés.

Ce phénomène, parfois perceptible lorsque l’écran est éteint ou affiche des images très sombres, peut apparaître sous forme de lignes, de points ou de légères traînées lumineuses. Sur les écrans OLED ou microLED où l’uniformité est essentielle, ces irrégularités peuvent nuire à l’expérience visuelle.

Pourquoi ces motifs apparaissent sur les écrans

Les technologies tactiles dites on-cell intègrent directement la couche de détection tactile dans la structure de l’écran. Cette architecture permet de réduire l’épaisseur des appareils et d’améliorer la réactivité tactile.

En revanche, les structures métalliques nécessaires au fonctionnement du capteur peuvent réfléchir la lumière différemment du reste de la surface. Lorsque l’écran est éteint, ces variations deviennent visibles et créent des motifs indésirables.

Les solutions imaginées par Apple

Masquer les irrégularités du maillage métallique

Le brevet propose d’utiliser des patchs métalliques placés au-dessus ou au-dessous des zones coupées du maillage afin d’uniformiser la réflexion de la lumière.

Modifier la forme des structures internes

Apple envisage également d’utiliser des ponts courbés ou inclinés dans la grille métallique afin de diffuser la lumière dans différentes directions, réduisant ainsi la visibilité des reflets.

D’autres techniques incluent l’ajout de vias factices pour homogénéiser les motifs visibles, ou encore l’utilisation de couches diélectriques spécifiques pour équilibrer la luminosité entre différentes parties de l’écran.

Un enjeu majeur pour les futurs appareils Apple

Ces innovations pourraient être cruciales pour les futurs produits de la marque, notamment les iPhone, iPad, Apple Watch et les appareils de réalité augmentée ou virtuelle. À mesure que les écrans deviennent plus fins et plus intégrés, la moindre imperfection visuelle devient plus perceptible.

En développant ces techniques d’ingénierie optique avancée, Apple cherche donc à garantir une surface d’affichage parfaitement uniforme, même lorsque les capteurs tactiles sont intégrés directement dans l’écran, une évolution qui devrait améliorer la qualité visuelle des prochaines générations d’écrans haut de gamme.