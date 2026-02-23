Apple planche sur une nouvelle génération de casques XR capables de modifier physiquement l’orientation de leurs écrans. Une récente demande de brevet décrit un appareil monté sur la tête dont les modules optiques peuvent passer d’un champ de vision horizontal à un champ vertical. Le casque peut ainsi adapter l’écran au format du contenu, et non l’inverse.

Le document évoque « un ou plusieurs écrans… mobiles entre un premier état en mode champ de vision horizontal et un second état en mode champ de vision vertical ». Contrairement aux casques actuels à architecture fixe, Apple imagine des écrans pouvant pivoter sur un ou plusieurs axes, via moteurs intégrés ou ajustement manuel.

Une ingénierie mécanique et optique avancée

Le système reposerait sur des modules optiques détachables, maintenus par des aimants, avec des projecteurs reliés par des nappes flexibles pour l’alimentation et les données. Des capteurs détecteraient la position des écrans afin d’adapter automatiquement l’affichage.

Apple détaille également des ajustements ergonomiques : parois à courbures multiples pour limiter la pression sur le visage, connecteurs optiques ajustables et structures capables de préserver l’alignement visuel lors des rotations. Le mode vertical serait particulièrement adapté aux documents, flux sociaux et aux vidéos filmées en mode portrait.

Du contenu vertical natif pour la XR

Cette approche traduit une évolution majeure puisqu’il s’agit clairement ici d’intégrer nativement les usages mobiles dans les technologies XR. Plutôt que de contraindre le contenu vertical dans un cadre horizontal hérité du cinéma et du jeu vidéo, Apple propose donc de modifier directement l' »orientation » de l’écran dans le casque.

Ce concept aboutira t-il dans un futur Vision Pro ou des lunettes AR ? C’est évidemment possible, même s’il se passe généralement pas mal de temps entre le dépôt d’un brevet et son exploitation dans un produit commercial.