Apple a récemment obtenu auprès de l’USPTO (bureau des brevets américain) un brevet décrivant un système de casque (HMD) intégrant des haut-parleurs magnétiques détachables, un concept principalement destiné aux environnements de réalité mixte ou virtuelle. Avec ce dispositif l’utilisateur pourrait fixer ou retirer les haut-parleurs selon ses préférences (écoute avec l’audio intégré, avec les modules externes, ou une combinaison flexible entre les deux).

Une expérience audio adaptative et intelligente

Le brevet décrit comment ces haut-parleurs se connectent au casque via des aimants qui assurent à la fois la fixation mécanique et la transmission électrique pour l’alimentation et le signal audio. Le système est conçu pour adapter en temps réel le volume, l’égalisation ou la dynamique selon la position des modules audio par rapport au casque. Lorsque les écouteurs se déplacent ou sont retirés, l’appareil (un Vision Pro en l’occurrence) peut afficher des icônes d’interface pour informer l’utilisateur de leur statut ou guider leur réinstallation. Les modules peuvent également basculer entre transparence acoustique (laisser passer le son ambiant) et suppression de bruit selon le mode (réalité mixte vs immersion totale).

Vers un écosystème d’accessoires immersifs

Ce brevet témoigne de la volonté d’Apple de rendre ses dispositifs/accessoires spatiaux toujours plus modulaires et plus « adaptatifs ». Pour le Vision Pro ou d’autres casques XR à venir, cette technologie pourrait offrir un compromis équilibré entre confort, personnalisation et immersion audio. La capacité à connecter ou déplacer des modules audio sur un casque pourrait aussi encourager l’apparition d’accessoires tiers et enrichir l’écosystème du Vision Pro, tout en répondant à l’un des écueils récurrents des casques VR/AR : l’adaptation fine du son aux préférences de l’utilisateur.

À ce stade cependant, l’enthousiasme n’est pas de mise : il s’agit ici uniquement d’un brevet, mais l’idée pourrait préfigurer une nouvelle génération d’appareils audio hybrides, où modularité et intelligence sonore deviendraient des critères clés de l’expérience immersive.