RidePods — Race with Head est un nouveau sur iPhone et iPad qui a une particularité : il se contrôle avec les AirPods et les mouvements de tête. Ce jeu de course où le joueur dirige une moto à travers le trafic dense rompt avec les commandes tactiles traditionnelles.

Les AirPods contrôle la moto

Plutôt que de tapoter l’écran ou d’incliner l’iPhone, l’utilisateur oriente sa moto en penchant simplement la tête d’un côté ou de l’autre, les AirPods sur les oreilles. Cette approche repose sur la technologie de l’audio spatial intégrée sur les AirPods Pro, AirPods Max ainsi que les troisième et quatrième générations d’AirPods. Ces variantes embarquent un accéléromètre et un gyroscope qui suivent les déplacements crâniens pour ajuster la spatialisation sonore.

Selon le développeur Ali Tanis, la conception du jeu a nécessité de faire une rétro-ingénierie de la fonction d’audio spatial. Cela signifie qu’il a dû décortiquer et comprendre comment Apple a développé son système pour l’utiliser comme il le souhaite dans son jeu. Apple met toutefois à disposition des développeurs un accès aux données de mouvement des écouteurs, notamment pour intégrer le suivi d’activité physique dans leurs applications.

Un concept convaincant malgré une réalisation brute

Le jeu ne brille pas par son aspect graphique. Des anomalies visuelles surviennent régulièrement, comme la disparition sporadique de la chaussée et le tracé reste une ligne droite parfaite dépourvue de tout virage. L’ensemble évoque davantage une démonstration technique qu’un produit fini. L’objectif affiché consiste à piloter avec les AirPods et la tête, non avec les mains.

Malgré ces imperfections, le contrôle se révèle plus que correct. La moto réagit même aux ajustements légers de position, y compris lorsqu’un seul écouteur est porté. En désactivant la détection automatique de tête ou d’oreille dans les réglages des AirPods, il devient possible d’employer les écouteurs comme une manette tenue en main. Cette configuration exige toutefois une maîtrise gestuelle accrue et relève nettement le niveau de difficulté.

RidePods — Race with Head est disponible gratuitement sur l’App Store.