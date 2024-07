Capcom vient de rendre disponible en free-to-try son jeu culte Resident Evil 7 biohazard sur iPhone 15 Pro, iPadOS (M1 et versions ultérieures) et macOS (M1 et versions ultérieures) dans le monde entier (Lien App Store – Gratuit). Le déverrouillage complet du jeu est disponible pour 19,99 euros, avec un achat supplémentaire de 19,99 euros pour la Gold Edition, comprenant tous les DLC du titre. C’est déjà le troisième jeu Resident Evil de l’ère « moderne » qui arrive ainsi que les appareils Apple, après Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake, sans oublier que Capcom a également annoncé la sortie prochaine de Resident Evil 2 Remake sur iOS/iPadOS et macOS. RE 7 propose plusieurs options graphiques d’affichage, la mise à l’échelle MetalFX, le tir automatique et des contrôles améliorés. Attention à la place disponible sur vos appareils puisque le jeu nécessite pas moins de 10 Go d’espace de stockage sur l’iPhone 15 Pro.



Le pitch du jeu : Juillet 2017, dans la ville fictive de Dulvey en Louisiane au sud des Etats-Unis, un homme nommé Ethan Winters est à la recherche de sa femme, Mia, disparue maintenant depuis plus de 3 ans. Ses recherches le conduisent vers une plantation abandonnée, où il finit par retrouver sa femme retenue prisonnière dans une maison apparemment abandonnée elle aussi. Cependant, Ethan va très vite être attaqué, et il fera la rencontre de la famille Baker, une famille étrange et dangereuse, pratiquant le cannibalisme.