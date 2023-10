C’est parti, le jeu Resident Evil Village de Capcom est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store pour les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ainsi que pour les iPad avec les puces M1 et M2. La version iOS du titre avait eu le droit à une présentation lors de la keynote d’Apple le mois dernier. Il avait également eu du gameplay et les précommandes.

Disponibilité de Resident Evil Village sur iPhone et iPad

« Survie et épouvante atteignent des sommets dans le 8e titre de la franchise Resident Evil : Resident Evil Village. Graphismes ultra-détaillés, action intense en vue subjective et récit palpitant : la peur n’a jamais été aussi palpable », indique Capcom dans sa fiche sur l’App Store. Autant dire que la sortie pour Halloween tombe à pic.

Comme nous pouvons le voir, tous les iPhone ne sont pas compatibles, il faut obligatoirement avoir un modèle avec la puce A17 Pro. Cela requiert donc d’avoir un iPhone 15 Pro ou Pro Max. Cela s’explique par la puissance de la puce qui permet d’avoir de bonnes performances si l’on en croit Capcom et Apple. Du côté de l’iPad, la puce M1 ou M2 est obligatoire, impliquant un iPad Pro de 2021 au minimum ou un iPad Air de 5e génération.

Vous avez le choix pour jouer : soit en mode tactile, soit avec une manette dédiée. « Le jeu ayant été optimisé pour un jeu avec manette, il est cependant conseillé d’en utiliser une », précise Capcom.

Resident Evil Village est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Mais attention, vous avez seulement accès gratuitement aux premières minutes du jeu. Il faut ensuite débourser 15,99€ pour avoir le jeu au complet, ce qui implique un téléchargement supplémentaire. Le poids à l’arrivée est d’environ 16 Go, contre 1,4 Go lors du téléchargement initial avec les premières minutes du jeu.

Le prix est donc de 15,99€. Il est également possible d’acheter le DLC Winters pour avoir du contenu supplémentaire. Son coût est de 9,99€, en plus des 15,99€ de base.

Version Mac de retour

À noter par ailleurs que Resident Evil Village fait son retour sur le Mac App Store en France. Le titre avait disparu depuis quelques mois. Il est maintenant possible de le récupérer à nouveau. Il ne s’agit toutefois pas d’une application universelle, signifiant que l’acheter sur le Mac ne vous donnera pas accès gratuitement à la version iPhone/iPad (et inversement). Ce sont deux achats séparés. Il n’y a pas non plus un système de sauvegarde commun.