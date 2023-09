Resident Evil Village (8) et le remake de Resident Evil 4 devraient bientôt arriver sur l’iPhone 15 Pro. Plusieurs reviewers ont pu déjà s’essayer à la version bêta de RE VIII sur leur iPhone 15 Pro/15 Pro Max flambant neuf, et le résultat est bougrement spectaculaire. Certes, il faudra désormais se contenter d’une définition de 720p et de 30 fps sur l’écran de l’iPhone, mais la vidéo ci-dessous saura convaincre les plus réfractaires au jeu mobile qu’il est désormais possible de faire tourner un gros AAA sur smartphone (en tout cas sur un iPhone). Plus fort encore, il sera possible d’y jouer sur un moniteur standard via le port USB-C de l’iPhone, et là encore, les résultats sont franchement encourageants, avec notamment un minimum de lag et un rendu global plus qu’acceptable (la définition en sortie sur le moniteur est de 1 560 x 720 pixels).



Pour rappel, outre ces deux Resident Evil, l’iPhone 15 Pro/Pro Max accueillera aussi Assassin’s Creed Mirage et Death Stranding, en espèrent que cette première salve vraiment qualitative sera suivie par d’autres. On aimerait bien que les tentatives d’Apple dans le jeu vidéo ressemblent à autre chose qu’un feu de paille…