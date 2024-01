C’est un grand jour pour les joueurs iOS : la chaine youTube Digital Foundry, grand spécialiste de l’analyse et des tests des performances gaming, vient de passer au crible le jeu Resident Evil 4 tournant… sur un iPhone 15 Pro. Les performances de l’iPhone 15 Pro avec ce jeu sont mêmes comparées avec la version du même titre sur PS4. On se doute que le comparatif avec les versions PS5 et Xbox Series X n’aurait pas vraiment de sens : les presque 3 tflops de puissance de l’iPhone 15 Pro ne peuvent pas vraiment rivaliser avec les 10 tflops de la PS5 ou les 12 tflops de la Series X.

Digital Foundry est plutôt positif sur cette version iPhone : le lancement du jeu et les chargements sont plus rapides sur iOS que sur PS4, et globalement, le visuel est quasiment identique entre les deux versions. Il y a des soucis, notamment au niveau du chargement de certaines textures (qui « poppent » méchamment), mais ces petite problèmes d’affichage se retrouvent là encore sur les deux versions. Tout au plus note t-on quelques textures un peu moins définies sur la version iPhone et bien sûr une résolution nettement plus basse (720p upscalé). Si le visuel est globalement de très bonne facture, on ne peut pas en dire autant du framerate, loin d’atteindre le 30 fps constant sur l’iPhone 15 Pro, alors que la PS4 oscille sans effort entre 30 et 60 fps.

Au final, cette version iOS de RE 4 s’avère plus convaincante que le portage de Resident Evil : Village. Pourquoi de telles différences alors que le même éditeur est à la manoeuvre derrière ? Difficile à dire, mais il est possible que le portage de RE4 ait été confié à une équipe un peu plus à l’aise avec les outils de développement pour l’iPhone. A noter que le génial (mais cryptique) Death Stranding arrivera sur iOS ce mois-ci ; ce sera une autre occasion d’évaluer les capacités de l’iPhone à encaisser les portages de gros titres.