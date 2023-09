Le GPU intégré au nouveau processeur A17 est puissant, très puissant. Les performances globales sont annoncées 20% supérieures à celles du GPU de l’A16, un gain suffisant pour franchir la barre des 3 tflops (on serait plus proche des 3,5 tflops) et pour garantir l’affichage du ray tracing en temps réel ainsi que le support du VRR ! Les iPhone 15 Pro et Pro Max étant équipés de ce nouveau monstre, ils devraient donc être capables de faire tourner théoriquement des jeux AAA.

Cela tombe bien : Apple précise sur son site que Resident Evil Village, Resident Evil 4 (remake) et Death Stranding seront disponibles sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max d’ici la fin de l’année ! Et ce n’est pas tout puisqu’ Assassin’s Creed Mirage sera disponible sur les iPhone 15 Pro dans le courant du premier semestre 2024. Ces annonces majeures sont sans aucun doute le pas le plus important fait par Apple en direction du jeu vidéo « premium »… depuis de très longues années (surtout quand on voit ce que devient Apple Arcade…). 4 AAA d’un coup pour un appareil mobile, c’est tout simplement du jamais vu. Ces titres gourmands en ressources bénéficieront ils en revanche de l’affichage en ray-tracing ? Réponse d’ici quelques mois.