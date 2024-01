Annoncé puis reporté une première fois sur iOS, le génial Death Stranding d’Hideo Kojima est enfin disponible en précommande sur l’App Store au prix vraiment doux de 22,99 euros (Lien App Store – 22,99 euros – iPhone/iPad/Mac). La sortie du jeu sur iPhone 15 Pro, iPad M1/M2 ou un Mac Apple Silicon est donc fixée au 31 janvier prochain. On notera que le tarif a largement baissé puisque le dernier listage du jeu indiquait un prix de 40 euros. Est-ce à dire que la version iPhone ne sera pas au niveau technique des versions PS4/PS5/PC et que l’éditeur a consenti à un petit rabais supplémentaire ? On espère que ce n’est pas la raison de cette ristourne de dernière minute, mais il y a tout de même de quoi être prudent sachant que les deux jeux Resident Evil sortis dernièrement sur iPhone/iPad étaient assez décevants au plan technique justement.

La puissance de l’iPhone n’est pas à incriminer, l’iPhone 15 Pro étant proche des 3 Tflops, soit une puissance de calcul d’affichage supérieure à celle de la PS4 (qui affiche le jeu tout à fait correctement). Il n’y a plus qu’à attendre la sortie du jeu pour se faire un avis définitif et informé sur la question.