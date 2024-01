Death Stranding sera disponible cette semaine sur iPhone, iPad et Mac par le biais de l’App Store… mais pas en France. En effet, le studio 505 Games qui s’occupe du portage fait savoir qu’il y aura du retard pour les Français.

Pas de Death Stranding en France au départ

C’est sur Reddit que 505 Games annonce du retard pour le jeu en France. On peut y lire :

Malheureusement, DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT ne sera pas disponible sur l’App Store en France le jour du lancement, mais rassurez-vous, nous avons toujours l’intention de sortir le jeu en France à une date ultérieure. Dès que nous aurons une mise à jour de la situation, nous vous en ferons part.

La France semble bien être le seul pays concerné. Le jeu est toujours listé sur l’App Store en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et ailleurs. Mais l’App Store français n’affiche plus rien, alors qu’il était possible de précommander le jeu il y a quelques jours. Le prix est de 22,99€.

Bien évidemment, une question peut se poser : pourquoi cette absence en France pour Death Stranding ? 505 Games ne donne pas une explication. Il est possible que ce soit en lien avec une déclaration à enregistrer en France auprès de l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Plusieurs applications et jeux ont connu ce problème dans le passé, dont Capcom avec Resident Evil Village.

Selon 505 Games, Death Stranding pèse 77 Go. Il sera nécessaire d’avoir un iPhone 15 Pro/Pro Max pour y jouer, ou un iPad avec les puces M1 ou M2, ou encore les Mac Apple Silicon (M1/M2/M3 et leurs variantes).