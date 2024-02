Après un gros retard en France à cause de soucis dans la certification de l’app, l’excellent Death Stranding, Director’s Cut est enfin disponible à la vente ce jeudi 29 mars sur l’App Store français (Lien App Store – 39,90 euros – iPhone/iPad/Mac). Imaginé par le grand Hideo Kojima, Death Stranding est une oeuvre de S.F dont l’action se déroule dans un lore particulièrement puissant : « Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les morts et les vivants, conduisant à la propagation de créatures grotesques de l’au-delà dans un monde déchu marqué par une société dévastée. Sam Bridges a pour mission de donner de l’espoir à l’humanité en reconnectant tous les survivants d’une Amérique décimée. Parviendrez-vous à réunifier ce monde déchiré ? »

A noter que la version Mac de Death Stranding, Director’s Cut bénéficie pleinement de la compatibilité Metal 3, y compris la fonction Metal FX Upscaling, ce qui permet d’obtenir une qualité graphique de haut vol (taux de rafraîchissement élevé, mode photo, etc.). La version Director’s Cut propose aussi du contenu lié à des franchises bien connues telles que la série Half-Life ou bien encore Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red). Pour rappel, le jeu tourne uniquement sur les Mac Apple Silicon, les iPad avec processeur M1 ou M2 et les iPhone 15 Pro et Pro Max.