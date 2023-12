On apprenait il ya quelques jours que le génial Death Stranding était reporté au 31 janvier sur macOS, mais heureusement, la team Kojima n’a pas que des mauvaises nouvelles à nous annoncer : Death Stranding sera aussi disponible sur iOS et iPadOS, et l’on espère que cette version sera bien proposée au format universel et tournera ainsi sur les trois supports (Mac, iPhone et iPad donc). Le studio le studio 505 Games a confirmé la bonne nouvelle sur X, et précise que le jeu pèsera pas moins de 35 Go sur iPhone et iPad. Mazette !

505 Games ne précise pas les modèles d’iPhone ou d’iPad à même de faire tourner ce titre, mais on peut toutefois supposer qu’à l’instar des jeux Resident Evil, Death Stranding sera limité aux seuls iPhone 15 Pro et aux iPad dotés d’une puce Apple Silicon M1 ou M2. Ce n’est bien sûr qu’une supposition pour l’instant, mais cela reste l’hypothèse la plus probable tant le jeu est demandeur en ressources. Certes, le titre de Kojima tourne sur une PS4 standard (2,1 tflops de puissance), mais les consoles de jeu bénéficient d’optimisations spécifiques pour le jeu, optimisations qui ne sont pas implémentées dans un smartphone.