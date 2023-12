Death Stranding Director’s Cut devait être disponible demain sur Mac, mais le jeu a finalement été reporté au 31 janvier 2024. L’annonce a été discrète, on retrouve seulement l’information sur le Mac App Store. Ni Kojima Productions (qui développe le jeu) ni 505 Games (qui le distribue sur Mac) ne l’ont évoqué.

Report à 2024 pour Death Stranding sur Mac

Une présentation de Death Stranding sur Mac avait eu lieu en juin dernier, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Il était alors question d’une sortie à la fin de l’année. Puis la date du 2 décembre a été annoncée, avec l’ouverture des précommandes. Et voilà maintenant que le jeu est reporté au 31 janvier 2024.

Tout n’est visiblement pas prêt, d’où la nouvelle date de sortie pour 2024. Il faut maintenant espérer que le report de près de deux mois permettra de peaufiner le jeu. En effet, il serait fort dommage que l’expérience soit gâchée dès le départ. Certains studios n’hésitent pas à sortir des jeux bâclés et à proposer ensuite de nombreuses mises à jour pour tenter de corriger le tir. Un exemple notable fut Cyberpunk 2077.

Death Stranding Director’s Cut pèse 69,8 Go et nécessite d’avoir un Mac Apple Silicon, c’est-à-dire un modèle avec les puces M1, M2, M3 ou leurs variantes Pro, Max et Ultra. Ceux qui ont un Mac avec un processeur Intel sont mis de côté. Le prix est de 39,99€.

Le jeu est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Il arrivera donc en 2024 sur Mac. À noter qu’une version iPhone est également prévue. La sortie devait aussi se faire avant la fin de l’année, mais on peut se douter que le créneau ne sera pas respecté.